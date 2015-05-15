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いたがき　ベルトポーチ
商品番号 L12431093957
商品名

いたがき　ベルトポーチ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げいたしました。カラー···ダークブラウンいたがきタンニンなめしの逸品使い込むほどに馴染み風合いが増します深い色合いに変化するのが特徴ですぜひご堪能ください定価11000円箱あり（箱は不用の場合中身のみ梱包して送ります）
http://narcologia.ru/goods/recycling922214.html
http://narcologia.ru/goods/rouge803510.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion411978.html

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