いたがき　ベルトポーチ

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商品詳細
お値下げいたしました。カラー···ダークブラウンいたがきタンニンなめしの逸品使い込むほどに馴染み風合いが増します深い色合いに変化するのが特徴ですぜひご堪能ください定価11000円箱あり（箱は不用の場合中身のみ梱包して送ります）
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