クライミー ウォレットチェーン マリア 希少

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ウォレットチェーンです⁂派手すぎずどんなファッションにも合います(*^^*)クライミーは人気商品で売れるのも早いです⁂※なかなか売れないので今回の値下げで最終価格とさせていただきます。よろしくお願いします⁂寸法などはお調べしていただけると幸いです。