RRL LIMITED ☆ A3 デニム キャップ POLO トイズマッコイ

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商品詳細
RRL/LIMITEDEDITIONデニムキャップになります。浅めなシルエット、ダークインディゴの色味が絶妙です。発送は厚さ5センチのメルカリ便コンパクトになります。基本早い者勝ちでお願いしておりますが、お問い合わせ等ありましたらお受け致します！
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