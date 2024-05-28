押入整理）ブランドネクタイ5点セット

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商品詳細
叔父から頂いたものですが、ファッションに疎く、普通のスーツには合わないため、出品します。GUCCI3点その他はタグをご覧ください。状態は綺麗だと思います。一本が結構高価なものらしいので5本セットで25000円からの出品にしますが、全然値引き交渉頂いて大丈夫です。よろしくお願いします。
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