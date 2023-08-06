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ボッテガヴェネタ 長財布 財布 ロングウォレット ラウンドファスナー
商品番号 J66579141374
商品名

ボッテガヴェネタ 長財布 財布 ロングウォレット ラウンドファスナー
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 11,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタ長財布財布ロングウォレットラウンドファスナー型押しナッパレザーオレンジシルバー金具ブランドBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ商品名長財布商品番号‐カラーオレンジサイズ横　19cm　縦　10cm　奥行　2cm　　素材レザー付属品-ランクABランクコメント【外面：スレ(写真参照)角スレ(小)　中面：押し跡(小)若干使用感(写真参照)】管理番号0412-a5537y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
http://narcologia.ru/goods/enquire435689.html
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