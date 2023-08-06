ボッテガヴェネタ 長財布 財布 ロングウォレット ラウンドファスナー

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ボッテガヴェネタ長財布財布ロングウォレットラウンドファスナー型押しナッパレザーオレンジシルバー金具ブランドBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ商品名長財布商品番号‐カラーオレンジサイズ横 19cm 縦 10cm 奥行 2cm 素材レザー付属品-ランクABランクコメント【外面：スレ(写真参照)角スレ(小) 中面：押し跡(小)若干使用感(写真参照)】管理番号0412-a5537y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます