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REIRIE・LADY BABYライブTシャツ
商品番号 N13698952039
商品名

REIRIE・LADY BABYライブTシャツ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LADYBABYがメジャーデビューした時に販売されていた、ライブTシャツ！！黒宮れいちゃんのモノクロフェイスプリント参拝！御朱印girl☆のジャケットと同じヘアスタイルです。新品・未使用品#REIRIE#金子理江#黒宮れい#ladybaby
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