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伊勢丹メンズ　ドットネクタイ（シルク100%）
商品番号 Y77930176091
商品名

伊勢丹メンズ　ドットネクタイ（シルク100%）
ブランド名 イセタンメンズ
特別価格 税込 1,521 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···ドットカラー···ブルー新宿伊勢丹メンズ館で購入したネクタイです。買ってほとんど使わずにクローゼットにしまってあったので出品します。大剣8.5cm
http://narcologia.ru/goods/recuperation435821.html
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