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CUNE キューン プードルの毛ビッグTシャツ 新品未使用
商品番号 L82297250542
商品名

CUNE キューン プードルの毛ビッグTシャツ 新品未使用
ブランド名 キューン
特別価格 税込 3,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

発色の良いオリジナル総柄プリントの天竺を使用したビッグT。襟はバインダー仕様になっており、脇線が少し斜め前に傾斜したパターンになっています。お犬様の軽食が入りそうな小さなポケットが付いています。モデル:着用サイズ3身長172cm体重58kgウエスト78cmDETAIL品番DHFKT10素材コットン100%実寸SIZE/肩幅/着丈/バスト/袖丈3/60/70/126/25¥17,600(taxincluded)他CUNE商品出品しています。他でも出品しているので途中削除あります。被った場合早い方を優先します。
http://narcologia.ru/goods/update337795.html
http://narcologia.ru/goods/stealth772276.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement280899.html
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