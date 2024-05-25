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- CUNE キューン プードルの毛ビッグTシャツ 新品未使用
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商品詳細
発色の良いオリジナル総柄プリントの天竺を使用したビッグT。襟はバインダー仕様になっており、脇線が少し斜め前に傾斜したパターンになっています。お犬様の軽食が入りそうな小さなポケットが付いています。モデル:着用サイズ3身長172cm体重58kgウエスト78cmDETAIL品番DHFKT10素材コットン100%実寸SIZE/肩幅/着丈/バスト/袖丈3/60/70/126/25¥17,600(taxincluded)他CUNE商品出品しています。他でも出品しているので途中削除あります。被った場合早い方を優先します。
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