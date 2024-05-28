大幅値下げ早い者勝ちBEASTIE BOYS REBFRO WHITE T

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ご覧いただきありがとうございます。こちらはピースティーボーイズのRENFRO1998年のコピーライトのTシャツになります。ダグはありませんがＬサイズ相当かと思います。崇拝するビンテージショップでもXLサイズで高額で販売されていました。タグがないのと実寸がＬサイズ相当かと思いますが、下記実寸サイズをご参照ください。あくまでも古着になりますので新品と同等の状態を希望される方は購入をお控え下さい。主観ではビンテージ品の中では状態はとても良いと思いますが画像にてご確認ください。実寸平置きで着丈71センチ肩幅51センチ脇下身幅56センチ素人採寸の為、若干の誤差はご了承ください。nirvanaニルヴァーナカートコバーンKurtcobainマリリンマンソンジャスティンビーバーasaprokykanyerapteeraptee古着ヴィンテージMETALLICAメタリカパスヘッドPinkFloydナインインチネイルズnineinchnailsslayerPusheadIronMaidenアイアンメイデンバンドtcradleoffilthヴェトモンPinkfloydPinkFloydvetementsbirdogTaka着用ワンオクtakaコムドットやまとONEOKROCKUVERworldTakuya∞ヒステリックグラマーFearofgoodredhotchilipeppersレッドホットチリペッパーズsupremeシュプリームHookupsフックアップスBirdhouseAlienWorkshopsantacruzサンタクルズPowellパウエルthrasherスラッシャーアニメtシャツmovieムービーtアートtシャツasaprockytravisscottkanyewestjustinbieber