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PaulSmith ポールスミス ネクタイ ストライプ ネイビー 赤 紺色
商品番号 C11120615717
商品名

PaulSmith ポールスミス ネクタイ ストライプ ネイビー 赤 紺色
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▼商品名・ブランド名PaulSmithポールスミスネクタイ▼color・柄ネイビー　紺色　赤　レッド▼SIZE（cm）剣先幅：8.0長さ：144.0▼材質シルク100%▼注意点※商品の状態などは画像よりご確認ください。※撮影時の光の当たり方などにより、色の見え方に違いが出る場合がございます。なるべく実物に近づける様努力しています。※防水面に配慮しつつ、折りたたんで発送いたします。※自宅保管の為、ご理解いただける方のみとの取引とさせて頂きます。ファッションが大好きで、本もたくさん読みますが、引っ越しを機にミニマリストに挑戦しようと決意し、引っ越しを機に断捨離中です！！丁寧な対応を心がけます！他のネクタイはこちらから！↓↓#かきのたねネクタイ○2B↓扱っているブランドYVESSAINTLAURENTイヴサンローランSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモCELINEセリーヌGUCCIグッチFENDIフェンディErmenegildoZegnaエルメネジルド・ゼニアHERMESエルメスPaulSmithポールスミスdunhillダンヒルburberryバーバリーCalvinKleinカルバンクラインChristianDiorクリスチャンディオールGIVENCHYジバンシーBrooksBrothersブルックスブラザーズVersaceヴェルサーチLANVINランバンBARNEYSNEWYORKバーニーズニューヨークGIANNIVERSACEジャンニヴェルサーチmilaschonミラショーンTRUSSARDIトラサルディGaGaMILANOガガミラノChloeクロエARMANIアルマーニ#ネクタイ
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