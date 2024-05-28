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ジャンキークラシックス　オリジナルトラッカーウォレット・BLACK
商品番号 O98871764362
商品名

ジャンキークラシックス　オリジナルトラッカーウォレット・BLACK
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンキークラシックスオリジナルTRUCKERWALLET。不動の人気のショートトラッカーウォレットです。ジャンキークラシックスのオンラインで購入しました。ショートトラッカーウォレット+ウォレットチェーンUKサドル使用なので丈夫で、高級感があります。チェーンも喜平チェーンでしっかりとした作りになっています。別売りはしません4ヶ月程普段使いしてました。まだまだ経年変化楽しめると思います。まだ、手放すか迷っているので出品を早期で取りやめるかもしれません。価格:49,000円(税込53,900円)サイズ　本体）縦約１４ｃｍ×横約９．５ｃｍチェーン本体（付属金具は含まず）長さ約４０ｃｍ使用に伴う傷などございます。状態は画像にてご確認お願いします。#junkyclassics#ジャンキークラシックスカラー···ブラック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/Sydney101749.html
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