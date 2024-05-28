ジャンキークラシックスオリジナルTRUCKERWALLET。不動の人気のショートトラッカーウォレットです。ジャンキークラシックスのオンラインで購入しました。ショートトラッカーウォレット+ウォレットチェーンUKサドル使用なので丈夫で、高級感があります。チェーンも喜平チェーンでしっかりとした作りになっています。別売りはしません4ヶ月程普段使いしてました。まだまだ経年変化楽しめると思います。まだ、手放すか迷っているので出品を早期で取りやめるかもしれません。価格:49,000円(税込53,900円)サイズ 本体）縦約１４ｃｍ×横約９．５ｃｍチェーン本体（付属金具は含まず）長さ約４０ｃｍ使用に伴う傷などございます。状態は画像にてご確認お願いします。#junkyclassics#ジャンキークラシックスカラー···ブラック素材···本革



ORIGINAL TRUCKER WALLET（SHORT・BLACK・BRASS） - JUNKY CLASSICS | ジャンキークラシックス



ORIGINAL TRUCKER WALLET（LONG・BLACK・BRASS） - JUNKY CLASSICS | ジャンキークラシックス



ジャンキークラシックス オリジナルトラッカーウォレット・BLACK テンダーロイン 【NEW限定品】



平成最後の大別注！！JUNKY CLASSICSらしさ全開！！究極のトラッカー ...



平成最後の大別注！！JUNKY CLASSICSらしさ全開！！究極のトラッカー ...



平成最後の大別注！！JUNKY CLASSICSらしさ全開！！究極のトラッカー ...



JUNKY Classics - JUNKY CLASSICS ORIGINAL TRUCKER WALLET... | Facebook



JUNKY Classics - JUNKYCLASSICS ORIGINAL TRUCKER WALLET... | Facebook



ORIGINAL TRUCKER WALLET（LONG・NEW NAVY・SILVER） - JUNKY CLASSICS | ジャンキークラシックス



ジャンキークラシックス オリジナルトラッカーウォレット・BLACK テンダーロイン 【NEW限定品】



ジャンキークラシックス オリジナルトラッカーウォレット・BLACK テンダーロイン 【NEW限定品】



2023年最新】ジャンキークラシックス ウォレットの人気アイテム - メルカリ



中古・古着通販】JUNKY CLASSICS (ジャンキー クラシックス ...



ジャンキークラシックス オリジナルトラッカーウォレット・BLACK テンダーロイン 【NEW限定品】



平成最後の大別注！！JUNKY CLASSICSらしさ全開！！究極のトラッカー ...