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マンドリン　Suzuki M-40
商品番号 T52420581545
商品名

マンドリン　Suzuki M-40
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 8,557 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···マンドリンマンドリン　スズキM-40古いものですがまだまだ使えます初級者のレッスン、練習用にケース付きです後ろにスレ傷が少々ありますが目立ちません、写真の通りです送料込みです
http://narcologia.ru/goods/hesitantly94284.html
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