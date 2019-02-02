BBM 2013 大谷翔平　ルーキーカード　CROSS WIND

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ご覧いただきありがとうございます。引っ越しに伴うコレクション整理の為出品となります。目立った傷はございませんが鑑定品ではない為ご了承の上ご購入ください。他サイト出品中の為、早い者勝ちとなります。#BBM#大谷翔平#二刀流#メジャーリーグ管理No.B-1