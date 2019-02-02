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BBM 2013 大谷翔平　ルーキーカード　CROSS WIND
商品番号 K11419534815
商品名

BBM 2013 大谷翔平　ルーキーカード　CROSS WIND
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 18,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。引っ越しに伴うコレクション整理の為出品となります。目立った傷はございませんが鑑定品ではない為ご了承の上ご購入ください。他サイト出品中の為、早い者勝ちとなります。#BBM#大谷翔平#二刀流#メジャーリーグ管理No.B-1
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