究極美品 絶版 銀河鉄道999 プラモデル 999号 3両編成精密モデル レア！

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このコンディションのものは在庫最後の1点になりました。パッケージに艶が残っているというレベルでなく、タイム風呂敷で包んだの？と思うほどの、工場出荷時さながらの「全体的にピカピカの究極の美品」で、状態にこだわるコレクターの方々や熱烈な銀河鉄道999ファンの方々に、またプレゼントにお勧めです。メルカリ便送料込みすでに絶版になります。テレビ神奈川の再放送で人気が再燃している銀河鉄道999のプラモデルシリーズから、999号の3両編成精密モデルです。未開封・未使用品になります。ほぼほぼHOゲージサイズで6両編成のプラモデルよりふた回りぐらい大きいサイズです。客車と戦闘車を含めて3両編成のキットで、車軸は金属パーツです。細部も細かく再現されたなかなかの再現度で、片側三連の軌道輪と主連棒も可動するようです。長年、包装したまま暗室にてドライペットと共に大切に保管してきたので、ご覧の通り、箱に目立つ凹み・傷はほとんど見受けられず、色褪せ・カビ・シミ・汚れなどの傷みは一切ございません。表面の擦り傷さえほとんどなく、艶もあり、極めて美しい状態です。この状態はまず出回らない上に、入手さえ困難ですので、コアなコレクターの方や熱烈な銀河鉄道999ファンの方は永久保存用にいかがでしょうか？せっかくのパッケージが傷まないよう、プチプチに包んでダンボールに詰めて発送します。他にも999関連や他キャラクタープラモデルを出品中です。まとめ買い下さる場合はお値引きいたします。下記のハッシュタグをタップして、関連の出品一覧をご覧ください。#銀河鉄道999関連の出品一覧#キャラクター模型関連の出品一覧#鉄道模型・鉄道プラモデルの出品一覧#模型・ホビー関連全般の出品一覧ご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なく質問ください。宜しくお願い致します。#銀河鉄道999#さよなら銀河鉄道999#999#バンダイ#バンダイ模型#松本零士#HOゲージ#鉄道模型#アンティークおもちゃ#昭和レトロ#メカコレ#メカコレクション#プラモデル#旧キット#お祝い#ご褒美#誕生日プレゼント#自分へのご褒美#頑張った自分へのご褒美#金属車輌