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新品　限定品　VANS AUTHENTIC PIG SUEDE　28cm
商品番号 V20557733289
商品名

新品　限定品　VANS AUTHENTIC PIG SUEDE　28cm
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(*^^*)新品　VANS　AUTHENTIC(オーセンティック)PIGSUEDE　28cm　スノーホワイトホワイト　箱無し元箱付きプラス¥300ですVANSバンズのベースモデル・AUTHENTICバンズの歴史の中で最初に登場したモデルとして、50年以上が経つ現在もほぼ変わらないシンプルなデザインで、どんなスタイルにもマッチしやすいベーシックなカラーは1足は持っておきたいスニーカーですどこか上品な印象を与える「ピッグスエード」ならではの素材感環境に優しい撥水繊維HeiQECODRYを使い、水や水ベースの汚れを防いでくれます。メインカラー...ホワイト特徴/機能/素材...スエード
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