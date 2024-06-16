一流の財布職人が作る 二つ折り財布 メンズ 本革 コードバン 2つ折り

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商品説明【表地】アンティークガラスレザー【素材へのこだわり】タイトコートした牛側をロールコーターで顔料を4、5回塗り重ねウレタンコーティングをしています。手作業で色むらを付けている非常に手の込んだ革になります。【確かな機能性と鮮やかなデザイン性】膨らみにくく出しやすい小銭入れ、出し入れしやすいカードポケットなど、素材だけでなく使い勝手にもこだわりを持って商品開発をしています。【財布に求められる機能を随所に施した】余計な装飾は一切省き、使い勝手の良さと飽きの来ないデザインにしました。【収納】カードポケット11、フリーポケット3、札入れ1、小銭入れ1