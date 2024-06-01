2個　fragment design Thunderbolt project



2023年最新】thunderbolt project キャップの人気アイテム - メルカリ



THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON 公式オンラインストアが国内3 ...



藤原ヒロシとPokémon（ポケモン）による「THUNDERBOLT PROJECT」が ...



ポケモンと藤原ヒロシによる “THUNDERBOLT PROJECT” のアイテム一覧を ...



7月3日(水)PM8時より入場抽選開始！伊勢丹新宿店 サンダーボルト ...



【2個セット】INN THUNDERBOLT PROJECT カビゴン | フリマアプリ ラクマ



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ポケモンと藤原ヒロシ氏によるコラボ！ 「THUNDERBOLT PROJECT」の ...



藤原ヒロシとポケモン「サンダーボルト プロジェクト」新作は ...



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値下げNG値下げ関連のコメントは即ブロック【ブランド】:fragmentdesignThunderboltproject【商品名】:CAP2個セット【カラー】:ブルー、ブラック【表記サイズ】:フリー【付属品】なし（写真には映っていますが紛失、その分お値段下げております）【商品状態】・黒（単品値段 ¥11,999）5回使用汚れや使用感の少ない極美品・青（単品値段 ¥9,999）10回程度使用黒に比べると若干使用感ありますが、汚れや破れのない美品【ディスクリプション】FRAGMENTポケモンPOKEMONサンダーボルトプロジェクトサンダーボルト藤原ヒロシフラグメントPokémon★配送は帽子が潰れない様にあんこを使い、段ボールで致します★記載済み事項やご自身で調べれば分かることには返信致しません★サイズ教えてください、着画含む着た感じどうですか？出品者様の体重身長は？についてはお答え致しません★単品の値引き交渉はご遠慮下さい。元々そのままのお値段で買っていただくことを想定して値付けしてます。★どこで買ったんですか？等の意味のない質問にもお答えしません。正規品しか取り扱いませんので気になる方は購入をご遠慮下さい。★コメント無し即購入OKです。★他の方とコメントのやりとりをしている最中でも先に購入手続きされた方を優先します。★コメント後に３日経ってもリアクションがない場合はブロックします。★他にも出品してますので宜しければご覧ください。NikeSupremeKithSacaiKolorMarniMargielaFragmentGDCGIRLSDON’TCRYCDGwastedyouthverdyWTAPS好きの方に