リーガル 馬革 ベルト 日本製

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商品詳細
リーガルのベルトウエスト85～95まで着用可能長さバックル込みで105cm、革部101cmカラー...ブラック素材...本革#リーガル#トラッド#ニューヨーカー#jpress#コードバン#ビジネス#スーツ#リクルート#入社試験
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