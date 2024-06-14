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鈴木バイオリン 1/8 No.230 2007年製 - 弦楽器



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★知人に譲る予定が無くなり、仕切り直しで値下げして出品します。種類...バイオリンアクセサリー・パーツ...ケースレベル...初心者鈴木バイオリン 1/8No.2302007年製です。ケース、肩当て、弓もセットです。松脂は付きません。息子が昨年の1月まで使用していました。サイズアップで使用しておりませんので、出品いたします。もともとメルカリで購入したものです。傷や汚れシールのはり残り等ありますが、音は問題なく鳴りますし、良い音色でした。レッスン先の先生からも良い音だね、と言ってもらってました。音程の調整はして配送しますが、運送の過程でズレる可能性もありますので、ご確認ください。発送の際は、プチプチや緩衝材を使用し、楽器に出来るだけ負担がかからないように梱包させて頂きます。中古品、素人検品である旨、ご理解の上ご検討頂けますと助かります。よろしくお願いします。