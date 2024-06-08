ワコマリア　WACKO MARIA ストール　スカーフ

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商品詳細
15年前くらいに購入したワコマリアのドット柄のストールです。目立った汚れはないですが、自宅保管期間が長いですのでご理解出来る方のみどうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/mythic391335.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford998273.html
http://narcologia.ru/goods/assessor753303.html
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