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ワコマリア　WACKO MARIA ストール　スカーフ
商品番号 I23713077968
商品名

ワコマリア　WACKO MARIA ストール　スカーフ
ブランド名 ワコマリア
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

15年前くらいに購入したワコマリアのドット柄のストールです。目立った汚れはないですが、自宅保管期間が長いですのでご理解出来る方のみどうぞよろしくお願い致します。
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