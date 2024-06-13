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Splatoon スプラトゥーンSQUID or OCTO ニューエラ キャップ
商品番号 O50999252223
商品名

Splatoon スプラトゥーンSQUID or OCTO ニューエラ キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,508 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。⚫︎SplatoonSQUIDorOCTOSplatoonキャップになります。カラー：ブラック素材：本体・つば部分：ポリエステル100%つば裏部分：綿100%刺しゅう糸：ポリエステル100%サイズ：55.8-59.6㎝(8枚目写真）⚫︎商品説明大人気スプラトゥーンのニューエラキャップです。刺繍が最高にシックなデザインになっております。⚫︎商品の状態新品・未使用品になります。※自宅保管です。※即日発送致します。任天堂ニンテンドーNintendo京都KYOTO大阪OSAKA東京TOKYOスーパーマリオスプラトゥーンピクミンゼルダの伝説NEWERAニューエラ
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