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ポールスミスジーンズ　Tシャツ　Mサイズ　ELECTRIC HEART
商品番号 L51695527300
商品名

ポールスミスジーンズ　Tシャツ　Mサイズ　ELECTRIC HEART
ブランド名 ポールスミスジーンズ
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ希望大歓迎！2023年6月1日値下げ　4,444円→4,000円7月8日値下げ4,000円→3,600円8月11日値下げ3,600円→3,200円9月15日値下げ3,200円→2,900円10月16日価格改定10,000円使用感はほとんどなく、もちろん傷、シミなどの汚れやほつれは一切ありません。着丈67身幅45肩幅41袖丈20カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏
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