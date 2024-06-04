BTS FESTA ARMY ラウンジ 限定 フォトカード RM

BTSFESTA2023年ARMYラウンジ3000人限定のフォトカードRMです。韓国ショップで購入したものでは無く公式の物です。撮影の為袋から出しました。折れないように丁寧に梱包致します。一度人の手に渡った物ですので細かい所まで気になさる方は購入ご遠慮ください。⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️コンビニ決済ご利用の方はお支払い予定日を必ずコメントかお取引メッセージにてお知らせください。⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⭕️コメント無しで即購入ＯＫ❌お値下げ❌お取り置き



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