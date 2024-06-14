【値下げ】チマブエグレースフル　ネイビーコードバン ミニ財布

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商品詳細
ネイビーのアニリンコードバンを使用したミニウォレットです。多少の使用感はありますが、美品だと思います。定価30,800円ホワイトハウスコックス エッティンガー グレンロイヤル 万双 ガンゾ コンパクト財布 ミニマリスト
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