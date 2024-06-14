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【値下げ】チマブエグレースフル　ネイビーコードバン ミニ財布
商品番号 T67941088042
商品名

【値下げ】チマブエグレースフル　ネイビーコードバン ミニ財布
ブランド名 ガンゾ
特別価格 税込 7,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネイビーのアニリンコードバンを使用したミニウォレットです。多少の使用感はありますが、美品だと思います。定価30,800円ホワイトハウスコックス　エッティンガー　グレンロイヤル　万双　ガンゾ　コンパクト財布　ミニマリスト
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