MONCLER 12A 半袖Tシャツ【モンクレール 】

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【MONCLERモンクレール】半袖Tシャツ size/12Acolor/紺 自宅にて試着のみで、ほつれやしみ等は見当たりません。colorは紺色で、シンプルなデザインなので年齢問わず、ご着用いただけるのではないかと思います◯12Aは人気のsizeなので、お探しの方がおられましたら、お譲りさせていただきたいです◯