CIRCLE CIRCLE × PIPPEN STORE SIDE ロゴキャップ

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商品詳細
最終値下げ‼️‼️◉ご購入前には必ず‼️プロフィールを確認後‼️不明点等がありましたら遠慮なくコメントしてください。良識内の内容のみ返信させて頂きます。販売初日に即完売になり、なかなか市場にも出てきませんので特にコラボは希少❗️です。購入しましたが、家族が誤って重複購入していたので出品します。Color:グリーンCotton60%×Polyester40%【サイズ】・OneSizeFitAll・フロントの高さ：8cm・頭周り：53cm〜61cm・つばの長さ：7cm・つばの幅：18cm新品未使用ですが、自宅保管ということをご了承いただいた上で購入をお願いします。※大変申し訳ありませんが、お値引きのコメントはお控えください。※ゆうパケットプラスにて発送しますので予めご了承ください。大きな箱での発送をご希望の方はプラス500円で承りますので、購入前にコメントください。#pippenstore#circlecircle#waxthm#thmボードショーツ#uncrowd#bluco#トニータイズサン#クリステンソン#vans#ロングボード#BEACHEDDAYS#キャプテンフィン#カリフォルニア#ムラサキスポーツ#キャッチサーフ#ボードショーツ#Clubhouse
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