○fred perry　マフラー

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商品詳細
○fredperryマフラー○長さ 約146cm○幅 約19.5cm○ストライプとグレイのリバーシブルになります。 ○カラー...リバーシブル ①ブラック、ホワイト、バーガンディ ②グレイ ○何度か使用し自宅保管しておりました。
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