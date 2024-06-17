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emis キャップ(グリーン) 緑
商品番号 B92999316162
商品名

emis キャップ(グリーン) 緑
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,877 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品説明韓国のザヒュンダイソウルにて購入しました完全正規品になります。写真撮影のため袋から出したのみで試着もしておりません。●発送方法形崩れ防止のため宅急便コンパクトにて防水対策を施し発送致します。新品未使用BTSテテ着用emisキャップ帽子韓国カラー···グリーン
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