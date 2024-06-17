【美品】KAVU キャップ 黒

KAVUキャップ素材···コットンカラー···ブラック新品購入後、着用は2,3回のみですのでかなりキレイなままです。珍しいオールブラックのデザインです。色褪せ、日焼け等はありません。◎ご質問、お値引き希望等ございましたら、ご遠慮なくコメント下さい。◎私はタバコを吸いません。◎私はペットを飼育していません。



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