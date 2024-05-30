yohji yamamoto+noir/レザー切替3つ折り財布(BLACK)

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「御覧頂き誠に感謝して居り 有難う御座居ます」[商品説明]未使用近い/箱付き！商品画像は現物では無く汚れ擦り傷等が見られますが現物は綺麗な商品に成りヤマト運輸のコンパクト便の専用箱にて梱包が完了をして居る為に専用箱を開けられますので御理解を頂ければ幸いですので（^人^）。ヨウジヤマモトノアールのレザー切替3つ折り財布です。【カラー】ブラック【付属品】箱付き！【詳細サイズ】縦幅：約10cm横幅：約10cm[備考欄]新規の方は御連絡(要)商品の御購入前には必ずプロフィールの御参照を頂ければ幸いです。商品の即決御購入厳禁✖️商品の御購入後のコメント無し厳禁✖️常識の範囲内での値引き交渉歓迎◎当方はiQOS喫煙者ですので臭いが気に成る方は御購入を控え御理解を賜り頂いた方のみ御購入を宜しく御願い致します。★御不明点など御座居ましなら 御気楽に御連絡を（^人^）★☆不動明王☆