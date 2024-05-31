紳士　ベルト　メンズ　サラリーマン　冠婚葬祭　ブラウン　サイズ調整可能　牛革

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※単品お値引き不可即日発送！組み合わせ自由！コメント下さいセット購入の際お値引き致しますその他ベルト関連→#fb0238栃木レザーベルト関連→#ftb0230当アカウント出品商品→#fal0238これらとセットでも可能であればお値引き致します。是非ご検討よろしくお願い致します！------------------------2本1899円サイズ100cmまで調整可能太さ約2.8cm色 ブラウン素材に牛革を使った高級感のあるベルトです！ビジネスシーンや冠婚葬祭で1本は必要な癖のないベルトです！激安ですのでこの機会にいかがでしょうかバックルとベルトを別々での発送になります※新品の状態でバックルとベルトが別になっている商品ですのでそれぞれ個包装された状態でお届けします。メンズ紳士男性男ベルト調整可能サラリーマン冠婚葬祭葬儀葬式卒業式結婚式フォーマル牛革本革