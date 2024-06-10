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AirMax97 OG
商品番号 B85502314571
商品名

AirMax97 OG
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

モデル/シリーズ···AIRMAXメインカラー···ホワイト、グリーン、ブルーモデル/商品名···AIRMAX97企画元···OG中古ですが目立った汚れはありません。
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