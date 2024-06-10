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ヘインズ 70s ポケットTシャツ c3420 USA製 ビンテージ HANES
商品番号 D99151559146
商品名

ヘインズ 70s ポケットTシャツ c3420 USA製 ビンテージ HANES
ブランド名 ヘインズ
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MADEINUSA表記サイズM実寸　肩幅約45cm　身幅約43cm着丈約66cm　綿100％　染込みプリント　■使用感少なくコンディションは良好で、1970年代頃のアメリカ製のモデルです。　以下のアイテムも多数出品しています。よろしくお願いします。アメカジ・ビンテージ・デザイン系・ミリタリー・ブリティッシュブランド・ヨーロッパ古着・昭和レトロ　※同等モデル最安値圏での価格設定となっています。※価格交渉中分も含め全ての商品が即購入OKです。※複数購入は割引いたします。カラー...イエロー袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック
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