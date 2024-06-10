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- ヘインズ 70s ポケットTシャツ c3420 USA製 ビンテージ HANES
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商品詳細
MADEINUSA表記サイズM実寸 肩幅約45cm 身幅約43cm着丈約66cm 綿100％ 染込みプリント ■使用感少なくコンディションは良好で、1970年代頃のアメリカ製のモデルです。 以下のアイテムも多数出品しています。よろしくお願いします。アメカジ・ビンテージ・デザイン系・ミリタリー・ブリティッシュブランド・ヨーロッパ古着・昭和レトロ ※同等モデル最安値圏での価格設定となっています。※価格交渉中分も含め全ての商品が即購入OKです。※複数購入は割引いたします。カラー...イエロー袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック
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