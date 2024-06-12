サンローランパリ　スタープリントTシャツ

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サンローランパリのスタープリントTシャツ。シーズンは失念してしまいましたが、16AWか17SSの商品です。SSENSEにて¥45,000程で購入しました。サイズはS。180cm細身でジャストサイズで着用していました。着用回数は2,3回程。目立った傷や汚れ等はありません。白地に星柄のプリントが施されたTシャツ。ネックバインダーにはサンローランのイニシャルがプリントされています。星柄のプリントには掠れ加工がされており、古着のようなこなれた雰囲気があります。肩幅45cm身幅43cm着丈63cm袖丈16cmになります。素人採寸の為、若干の誤差はご容赦下さい。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋