新品　リアルクロコダイル　ベージュ　ラウンドファスナー長財布とコインパース折財布

男女問わず人気のデザイン⚫️新品クロコダイルファスナーベージュ一枚革カード18枚長財布⚫️サイズ縦10cm横20cm厚み2.5cm⚫️サイズ折財布縦10.5cm横9cmマチ2.5内側本革コインパース付き折財布●素材 クロコダイルマット仕上げ●状態新品 ●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。蛇と同じく、ワニは金運効果もあり「ワニは一度咥えたモノは離さないから、ワニ革の財布はお金（金運）を離さない」と風水では言われております。



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