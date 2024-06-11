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新品　リアルクロコダイル　ベージュ　ラウンドファスナー長財布とコインパース折財布
商品番号 M31684818767
商品名

新品　リアルクロコダイル　ベージュ　ラウンドファスナー長財布とコインパース折財布
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 16,852 円
在庫状況 あり

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商品詳細

男女問わず人気のデザイン⚫️新品クロコダイルファスナーベージュ一枚革カード18枚長財布⚫️サイズ縦10cm横20cm厚み2.5cm⚫️サイズ折財布縦10.5cm横9cmマチ2.5内側本革コインパース付き折財布●素材 クロコダイルマット仕上げ●状態新品 ●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。蛇と同じく、ワニは金運効果もあり「ワニは一度咥えたモノは離さないから、ワニ革の財布はお金（金運）を離さない」と風水では言われております。
http://narcologia.ru/goods/flight911528.html
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