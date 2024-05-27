ヴィヴィアンウエストウッド ベルト 2点セット

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商品詳細
使用しない為出品します。赤い方は長さ約102cm、幅3.5cm網ベルトの方は長さ約100cm、幅3.5cmマルイで購入しました。箱などはないので、写真の状態から梱包し発送いたします。男性でも女性でも使っていただけるデザインだと思います。素材などは不明です。パッと見は綺麗だと思いますが、やや使用感あります。より詳細が気になる方は、どのような点が知りたいのか、お気軽にコメントくださいm(*__)mご不明な点等なければ、即購入可能です。＊コンビニ／ATM払いを利用される方は、 必ず支払日をお知らせ下さい。お取り置き不可。
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