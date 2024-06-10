シャネル 二つ折り財布 ラムスキン 黒 ユニセックス 二つ折り財布

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商品詳細
シャネル二つ折り財布ラムスキン黒ユニセックス二つ折り財布ネットオークションで購入付属品なしリペア済み消毒済み皮革用加脂剤カラー剤ブラックトップコートワックス済み皮が柔らかいので少ししなるようになります。角にすれあり写真の9で確認お願い致します。財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革
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