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ニューエラ　ブラックロゴ　ハート
商品番号 K51660947909
商品名

ニューエラ　ブラックロゴ　ハート
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,248 円
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商品詳細

ニューエラ　ブラックロゴ　ハート●ブランド:NewEra/ニューエラ●カラー:ブラックブラックストロベリーストロベリー●サイズ:57.7㎝●スタイル:帽子（キャップ）/5950/FIFTYNINEFIFTY/59FIFTY●素材:毛100%●状態：内側に汗じみがあり(写真確認お願いします)糸が出ている箇所あり中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。自宅にて保管しています。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/symmetric32245.html
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