Saintmxxxxxx denimtears コラボ Lサイズ

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商品詳細
ご回覧ありがとうございます。saintmxxxxxx×denimtears21ssTシャツになります。ジーザスプリント。定価¥24200ワンシーズン着用。身幅54着丈73古着になりますので、神経質な方はご購入御遠慮ください。レシート、納品書等ございませんのでご了承ください。あまり安く出品していると偽物を疑われるので、高めに出品しております。値下げ交渉は対応しますが、交渉中に出品価格で購入していただける方が現れた場合はそちらを優先します。\u2028あらかじめご了承ください。空いた時間でのご返信となりますのでお返事が遅くなってしまう場合がございます。よろしくお願い致します。ここ最近常識のない方が多いです。購入後の支払いや取引などスムーズに行える方のみ購入お願い致します。コメント逃げや値下げ交渉をして購入しないなど非常識な方はブロックさせていただく場合もございます。また交渉中でも購入した方優先になりますので、ご了承ください。みなさまとの気持ちの良い取引を心掛けていますので、どうぞ宜しくお願い致します。Saintmxxxxxxsaintmichaelセイントマイケルセントマイケルdenimtearsデニムティアーズ
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