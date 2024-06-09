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“Made in USA” old stussy 立体ポケット Tシャツ L
商品番号 R38487723469
商品名

“Made in USA” old stussy 立体ポケット Tシャツ L
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

“MadeinUSA”oldstussy立体ポケットTシャツL紺タグベージュ立体ポケットのアクセントが効いたアイテム。シンプルながらoldstussyらしいこだわりを感じられる１枚です。↓↓↓他にも多数“stussy”を出品しています↓↓↓#AKEstussy【商品詳細】size:L着丈:72cm身幅:59cm袖丈:23cm状態は写真にてご確認ください。即購入◯
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