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- “Made in USA” old stussy 立体ポケット Tシャツ L
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商品詳細
“MadeinUSA”oldstussy立体ポケットTシャツL紺タグベージュ立体ポケットのアクセントが効いたアイテム。シンプルながらoldstussyらしいこだわりを感じられる１枚です。↓↓↓他にも多数“stussy”を出品しています↓↓↓#AKEstussy【商品詳細】size:L着丈:72cm身幅:59cm袖丈:23cm状態は写真にてご確認ください。即購入◯
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