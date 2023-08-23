【新品】VANS × スタンダードカリフォルニア Tシャツ XL 白 コラボ

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#ＫＪ＿夏におすすめスペシャル＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿全品一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿洋服＿一覧⇦クリック #ＫＪ＿メンズ＿アメカジ〜アウトドア＿一覧⇦クリック【 アイテム紹介 】・VANSとのコラボアイテム。右胸に２つのブランドネームがプリントされたシンプルなTシャツ。・アメカジらしいディティールが目を引く一枚。・デニム、チノパン、ミリタリーパンツとボトムスを選ばないアイテムです。【 ブランド紹介 】東京・恵比寿にある大人気セレクトショップ「STANDARDCALIFORNIA」のオリジナルブランド。店舗にはビンテージアイテムも並び、アメカジ好きから絶大な支持を集め、通な大人から若い世代まで、幅広く愛される名店。西海岸の空気感をまとったヴィンテージウェアと相性の良いアイテムを展開。HTCのスタッズベルト、チャンピオンのリバースウィーブやリバースパーカー、ディッキーズ874などの米国ブランド往年の名作から、ロンハーマン、雑誌GOOUTなど、コラボも多岐にわたる。【 商品詳細 】付属品：紙タグカラー：ホワイト素材：綿100％表記サイズ：XL肩幅：約53cm（両肩先間を前面より直線計測）身幅：約58cm（脇下間を前面より直線計測）袖丈：約25cm（肩先から袖口を計測）着丈：約76cm(襟下の背中心より裾までを計測)若干の誤差はご容赦下さい。新品未使用。サンプル品。タグにスタンプあり。保管時の微細な小キズ/スレ/汚れ/小しわはご容赦ください。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...春、夏、秋、冬