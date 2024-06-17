新品未使用✴︎土屋鞄 財布 2つ折りヌメ革 折り財布 本革 黒 札入れ カード入れ

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◉ほぼ新品◉極美品◉コンパクト◉土屋鞄ヌメ革レザー2つ折り財布ブラックナチュラルで上質感の高い風合いのヌメ革。牛の傷やシワが刻まれた自然な表情があり、しっとりとしたあたたかな手触りを持つ、まさに“革らしい”革です。透き通るような革質で艶っぽさがあり、手のひらにスッと馴染むようにしっとりとした触り心地。ボトムスの後ろポケットにもすっきり入るサイズ。こちらはオンオフに関わらず落ち着いた万能カラー。デイリーユースからビジネスシーンまであらゆるシーンでお使い頂けます。⚫︎参考定価⚫︎¥33,000⚫︎コンディション⚫︎自宅保管の未使用品です。保管時についたごくわずかな微小キズあります。しかし、特筆すべき目立つような汚れキズ、型崩れなく、非常に良い状態です。醍醐味であるエイジングもこれから楽しんで頂けると思います。⚫︎付属品⚫︎財布の保存袋(ブランド専用品)専用の化粧箱⚫︎サイズ⚫︎約縦9.3×横11.3×厚さ1.7(cm)(個人採寸ですので、多少の誤差はご理解下さい)⚫︎カラー⚫︎ブラック⚫︎重さ⚫︎約70g⚫︎素材⚫︎ヌメ革(牛革)⚫︎仕様⚫︎札入れ×2カードホルダー×8フリーポケット×2#土屋鞄#ヌメ革#財布#折り財布##2つ折り#Numeleather#ヌメ革#レザー#leather#本革#牛革#馬革#コードバン#realleather#リアルレザー#ブラック#BLACK#黒#上品#高級#新品#ほぼ新品#未使用#極美品#美品6501230628-0520922306-te080S892R2財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革