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新品！アルタス ALTUS メンズ 二つ折り 財布
商品番号 G91940113846
商品名

新品！アルタス ALTUS メンズ 二つ折り 財布
ブランド名 アルタス
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カナダ発祥ブランドアルタスの財布です。現地でプレゼント用に購入したものの、結局渡さず終わったため、お譲りします。マネークリップもついており、カードを入れるスペースがありつつもとてもスリムな形です。#革財布#二つ折り財布#メンズ財布　黒財布　折り財布　タグホイヤー財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/secretarial479916.html
http://narcologia.ru/goods/Persia151588.html
http://narcologia.ru/goods/moped725268.html
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