✨美品✨ ジョジョの奇妙な冒険 第3部 オフィシャル ジョジョ プリントTシャツ

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ご覧いただき誠にありがとうございます！ジョジョの奇妙な冒険第3部オフィシャルアニメプリントTシャツです！中々出てこないジョジョのオフィシャルTシャツです！程よい厚みの肌触りの良いボディを使用し、プリントの乗り方も良く、ヴィンテージライクなクオリティーの高い1点です！是非ともお買い求め下さい✨＊ホームクリーニング済み状態…美品カラー…ブラック素材…コットン100%サイズ…XL肩幅54.5cm身幅60cm着丈76.5cm大坪商店の商品はこちら ↓ #大坪商店#アメカジ#ストリート#ロック#パンク#古着#グッドレギュラー#アニメTシャツ#バンドtシャツ#アーティストtシャツ#ビンテージtシャツ#ヒップホップtシャツ#ゆるダボ#レディース#ユニセックス#古着男子#古着女子#ビンテージ女子#vintage#オーバーサイズ#スケート#スケーター#韓国ファッション#y2k#80s#90s#00s#ムービーtシャツ#ムービーtシャツ#アートtシャツ#少年ジャンプ#空条承太郎#dio#ポルナレフ#アブドゥル#花京院#ジョセフジョースター#イギー#スタープラチナ#ジョジョ#ジョジョTシャツ