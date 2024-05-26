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✨美品✨ ジョジョの奇妙な冒険 第3部 オフィシャル ジョジョ プリントTシャツ
商品番号 Y28959606917
商品名

✨美品✨ ジョジョの奇妙な冒険 第3部 オフィシャル ジョジョ プリントTシャツ
ブランド名 ジョジョ
特別価格 税込 4,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます！ジョジョの奇妙な冒険第3部オフィシャルアニメプリントTシャツです！中々出てこないジョジョのオフィシャルTシャツです！程よい厚みの肌触りの良いボディを使用し、プリントの乗り方も良く、ヴィンテージライクなクオリティーの高い1点です！是非ともお買い求め下さい✨＊ホームクリーニング済み状態…美品カラー…ブラック素材…コットン100%サイズ…XL肩幅54.5cm身幅60cm着丈76.5cm大坪商店の商品はこちら　　　　　↓　　　#大坪商店#アメカジ#ストリート#ロック#パンク#古着#グッドレギュラー#アニメTシャツ#バンドtシャツ#アーティストtシャツ#ビンテージtシャツ#ヒップホップtシャツ#ゆるダボ#レディース#ユニセックス#古着男子#古着女子#ビンテージ女子#vintage#オーバーサイズ#スケート#スケーター#韓国ファッション#y2k#80s#90s#00s#ムービーtシャツ#ムービーtシャツ#アートtシャツ#少年ジャンプ#空条承太郎#dio#ポルナレフ#アブドゥル#花京院#ジョセフジョースター#イギー#スタープラチナ#ジョジョ#ジョジョTシャツ
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http://narcologia.ru/goods/cotton166061.html
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