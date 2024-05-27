新品 VALENTINO 3Y2P0570BHY 0NO ラウンドジップ 長財布

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商品詳細
【商品名】★2023年秋冬新作★ VALENTINOバレンティノ3Y2P0570BHY0NOVLTNラウンドジップ長財布ブラック（新品）【品番】3Y2P0570BHY_0NO【カラー】0NO ブラック(金具：シルバー)【素材】レザー【サイズ】約：横19.5cmx縦10.5cm×マチ2.0cm【仕様】開閉：ファスナー式内側：札入れ×2、カードポケット×12、オープンポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1【付属品】保存袋、正規BOX、ケアカード、製品管理タグ※その他付属品はございません。【買い付け地】イタリアVALENTINO正規代理店【参考価格】91,300円（税込み）
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