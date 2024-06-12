真鍮製 編み込み 極細5mm ウォレットチェーン

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商品詳細
☆細い真鍮を丁寧に編んだ匠の細さ☆編み込みの真鍮は珍しく注目度も抜群☆経年変化でエイジングが楽しめる☆皮革のウォレットロープが物足りない方※まとめ売り１個当り100円引き≪商品解説≫・素 材：brass(ブラス)・全 長：40.8cm・チェーン：約30cm・太 さ：5mm海外製のため細かなキズが見られる場合があります。ワード）ハーレーダビッドソンビューエルインディアンオールドニュースクールカフェレーサークラブスタイルホットロッドフリスコカラビナピナッツアンドカンパニー東洋エンタープライズリアルマッコイズジョーマッコイズトイズマッコイズバズリクソンズアメカジストリートフライトジャケットA-2B-315ビンテージレッドウィングホワイツショット(schott)ウエスコ(WESCO)ホーキンスバンソン(VANSON)ブコ(BUCO)caleeノートンフラットヘッドラングリッツレザーウエストライドアイアンハートティーティーアンドカンパニーゴローズドクターマーチンチペワダナー世田谷ベースローリングストーンズハードロックカフェバンスアンドハインズクロームワークスパイソンコブラカーカーフリーダムパフォーマンスケンズファクトリースクリーミンイーグルバッサーニスーパートラップエルエーチョッパーズクリアキントゥーブラザーズレーシングトラスクラインハートスラッシンモーターステージパウコローランドサンズデザインアレンネスメッセンジャータナックスデバイスポルコロッソエースカフェロンドンジャムホームメイドバックドロップデグナー花山アメリカンドリームスデイトナドラッガーズガレージT\u0026F花山ハリケーンカスタムファクトリーノイズドッペルギャンガーウエストコートチョッパーズヴィンテージロードグライドキングエレクトラウルトラブレイクアウトソフテイルデラックスファットボーイヘリテイジボブローライダーナイトロッドスペシャルショベルエボスポーツスタービラーゴマグナシャドウドラッグスタークラシックイントルーダーバルカンドリフター…
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