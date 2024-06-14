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フェンディ　カシミヤマフラー　イタリア製
商品番号 D21574600591
商品名

フェンディ　カシミヤマフラー　イタリア製
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】商品名:フェンディ　カシミヤマフラー　イタリア製148×30センチ　フリンジ部分除く【商品の状態】全体的にきれいな状態です。中古品につき多少の汚れなどありましたらご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/smear154504.html
http://narcologia.ru/goods/Persia164588.html
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