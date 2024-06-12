ブルガリ　ベルト　ロゴマニア　メンズレディース

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330美品ブルガリBVLGARIベルト革レザーカラー・バックル：ゴールド ベルト：茶キャメル系 used品です。多少の使用感はございますが、まだまだ長くお使いいただけるお品です■ご自身でベルト交換・サイズ調整→→可能マイナスドライバーで長さ変えれます・ベルトが短く切られています・ベルトに目立ったキズ汚れはありません・ベルト穴に目立ったキズ汚れはありません・美品・バックルに擦れた跡あります★光の関係で写真及び説明で実物との色でお客様の感じ方に誤差が生じる恐れはございます。気になる方、神経質な方はご購入をご遠慮下さい上記をご理解頂いた上でご購入をお願いします画像をご覧ください。【その分お安く出品します。気にならない方にはとてもお得な価格です】※発送はコンパクトに畳んでの発送となります◆サイズcmは最長部です（約）長さ：93ベルト穴まで：75～80穴：3ベルト幅：4※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください気になる点ございましたら、お気軽にコメントください！お値下げも多少はできます