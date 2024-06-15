ヒステリックグラマーTシャツ

ヒステリックグラマーのモノクロームでBE@RBRICKコラボのオシャレで希少なTシャツです。・サイズ／L・着丈／約63cm・肩幅／約49cm・身幅／約51cm白地にモノトーンで、ヒステリックガールのアイコンプリントとBE@RBRICKのロゴが配置されたプレミアムTシャツです。一枚羽織るだけでかなりオシャレ感が増し増しとなります！そもそもヒステリックグラマーのTシャツは、デザイン性が高いことに加え高級生地が使用され、とても柔らかいことで定評があります。さすがこのTシャツも評判どおり着心地は抜群です！当然ですがすでに完売商品です。こちらで購入いたしましたが2度着用のみで画像の通りまだまだ美品です。背中に若干の黒汚れがあります。画像を拡大してよくご確認下さい。もう入手は困難な商品です。あくまでも着用実績のある商品です。デリケートな方のご購入はご遠慮下さい。カラー···ホワイト



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