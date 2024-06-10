【A級美品】ルイヴィトン　ポルトフォイユ ブラザ　モノグラム　長財布　ブラウン

⭐️商品のポイント⭐️・ルイヴィトン「ポルトフォイユ・ブラザ」はクレジットカードや紙幣を収納する多数のポケットを備えた非常に実用的な財布です★角擦れ/ベタつき一切無し。落ちる汚れ（手垢など）はきっちりと除去済みですので、届いてすぐに気持ち良くお使い頂けます【古物商許可証】取得済み神奈川県公安委員会 第452500029237号商品一覧▶︎#COTAのヴィトン出品はこちら✨全品匿名配送✨丁寧に梱包します✨即購入OKです⭐️お値引き対応について⭐️フォロワー様のみ対応しています。フォロー頂けたらコメント欄よりお知らせください♪【商品説明】・商品名：ポルトフォイユ・ブラザ・ブランド：ルイ・ヴィトン・シリアル番号：SP1039・管理番号：S226・色：ブラウン・ライン：モノグラム・種類：長財布 二つ折財布・サイズ約：タテ19cmヨコ10cmマチ2cm・札入れ：１ヶ所・小銭入れ：１ヶ所・カードスロット：12ヶ所・フリーポケット：4ヶ所・斜めポケット：１ヶ所・付属品：無し/本体のみ・購入先：古物商限定オークション（真贋鑑定済み）【コンディション】・専用のクリーナーで隅々までしっかりとクリーニング済みです！・外側→若干の使用感はありますが、柄スレも殆ど無くモノグラムはくっきりしております。目立つ傷も特に見当たりません・内側→所々に若干の擦れ跡/革癖など見受けられますが全体的に綺麗な状態です・縁（ふち）や４つ角にダメージありません・糸ほつれはありません・ポケット内全て剥がれベタ付きなども無く綺麗です・ジッパーの開閉はスムーズです・箱などの付属品はありません【保管状況】・喫煙者はおりません・ペットは飼っておりません【安心の品質】★出品しているルイヴィトンは《真贋鑑定済み》の正規品だけです★偽物の販売は犯罪ですので絶対に行いません★返品に関してはプロフの説明をご覧ください【発送について】・基本的に24時間以内に発送します【ご注意下さい】※トラブル防止のため画像、商品説明をよくご覧になった上でご購入ください※画素は見やすい様に明るめに撮影しておりますので若干の色あいの違いはご了承くださいご縁がありましたら宜しくお願い致します



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